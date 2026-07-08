Градсовет Пермского края одобрил концепцию аквапарка и парка развлечений в Камской долине

Проект КРТ в Камской долине реализует кировский девелопер «Железно». В Камской долине «Железно» рассчитывает возвести 330 тыс. кв. м жилья. Кроме жилья застройщик построит аквапарк и парк развлечений, а также два детских сада. Кроме того «Железно» построит новый картодром на участке 16 га, между ш. Космонавтов и Гамовским трактом. Длина трассы составит 1,3 км, ширина — 8−12 м. Проект предполагал обустройство трибун на 400 мест и парковки на 250 автомобилей.