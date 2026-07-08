Воронежские волонтеры вылечили больную чайку и вернули на природу

По словам добровольцев, неравнодушные горожане подобрали травмированную чайку и обратились за помощью в ветеринарную клинику. Изначально у птицы диагностировали травму позвоночника, из-за которой она не могла опираться на лапы. Когда чайка поступила под опеку волонтеров, ее состояние уже было получше, однако птица оставалась крайне истощенной, слабой, не могла летать и страдала от нарушений координации движений.