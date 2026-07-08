Двое жителей Калининградской области осуждены за госизмену и диверсии

Первый фигурант — гражданин 2001 года рождения. Он передал украинской стороне координаты объектов транспортной инфраструктуры для совершения диверсий. Его приговорили к 18 годам лишения свободы: первые 3 года в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. Также назначен штраф в 200 тысяч рублей.