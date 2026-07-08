Двое жителей Калининградской области осуждены за госизмену и диверсии

УФСБ России по Калининградской области пресекло деятельность двух российских граждан, причастных к государственной измене. Оба признаны виновными Балтийским флотским военным судом. Приговоры вступили в силу.
Первый фигурант — гражданин 2001 года рождения. Он передал украинской стороне координаты объектов транспортной инфраструктуры для совершения диверсий. Его приговорили к 18 годам лишения свободы: первые 3 года в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. Также назначен штраф в 200 тысяч рублей.
Второй фигурант — гражданин 2002 года рождения. Он действовал под руководством украинских спецслужб и организовал диверсии на объектах транспортной инфраструктуры РФ. Его приговорили к 24 годам лишения свободы: первые 6 лет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. Штраф — 800 тысяч рублей.