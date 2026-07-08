В красноярских автобусах напомнили о бесплатном провозе собак-поводырей

В Красноярске в 50 новых газомоторных автобусах появились информационные наклейки о правилах перевозки собак-поводырей. Их разместили у мест для маломобильных пассажиров. Таблички напоминают пассажирам, что собаки-поводыри могут ехать в общественном транспорте бесплатно и находиться в салоне без намордника. Это важно, потому что такой помощник не просто сопровождает человека, а выполняет для него конкретные действия. Размещение наклеек в транспорте — это начало. Мы хотим, что такая информация появилась и в общественных местах, чтобы больше людей узнали о правах владельцев собак-проводников, — рассказывает Юлия Аржанова, директор департамента по внешним коммуникациям регионального отделения Российского Красного Креста в Красноярском крае. В городе живут более 7 тысяч людей с ограничениями по зрению. Собака-проводник помогает им увереннее передвигаться по улицам, заходить в транспорт, ориентироваться в пространстве и справляться с бытовыми ситуациями. Лабрадор Юмина, например, сопровождает красноярку Светлану Рубашкину. Собака подбирает упавшие вещи и подает их хозяйке прямо в руки. Для этого ей необходимо свободно работать без намордника. Наклейки актуальны для всех владельцев собак-проводников. Они помогают избежать конфликтов, особенно в часы пик, когда люди уставшие и на взводе, — прокомментировала Светлана. Напомним, что семейные психологи будут работать в ЗАГСах Красноярского края в День семьи, любви и верности.