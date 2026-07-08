В Перми показали вид будущего аквапарка на территории Камской долины

Общая площадь аквапарка составит более 40 тыс. кв. метров. Пермяки и гости города смогут воспользоваться акватермальной и банной зоны, спортивным комплексом, гостиницей и другой сопутствующей инфраструктурой. Архитектурный аквапарка включит интерпретацию природных стихий — земли, огня, воды и воздуха. Их образы получат отражение в фасадных решениях для обеспечения визуальной связи внутренних пространств с природным окружением.