В Минусинске впервые провели замену тазобедренного сустава

В Минусинске травматологи впервые провели эндопротезирование тазобедренного сустава и операции при сложных переломах. Раньше пациентов с такими травмами направляли в Красноярск.
Освоить новые виды помощи минусинским врачам помог заведующий травматологическим отделением Красноярской БСМП имени Н. С. Карповича Константин Тутынин. Он приехал в южную столицу края и вместе с местными специалистами провел несколько сложных операций. В работе участвовали заведующий травматологическим отделением Минусинской межрайонной больницы Валерий Харламов и травматолог Андрей Сулименко. Обучение проходило прямо во время операций.
Кроме того, врачи договорились о создании «зеленого коридора» между Минусинском и Красноярском. Тяжелых пациентов смогут быстрее переводить в ведущие больницы краевого центра.
«Мы делаем все, чтобы качественная медицина была рядом с каждым жителем края. Наша задача не просто приехать и прооперировать, но и поделиться знаниями с коллегами, укрепить их компетенции. Отдельным направлением станет “зеленый коридор” между Минусинском и Красноярском», — подчеркнул заведующий травматологическим отделением Красноярской БСМП имени Н. С. Карповича Константин Тутынин.
В Минусинске также планируют обновить оборудование и укрепить материально-техническую базу травматологии. Ранее выездные бригады краевых медиков работали в Ачинске, Уяре, Лесосибирске и Канске.