В Минусинске впервые провели замену тазобедренного сустава

«Мы делаем все, чтобы качественная медицина была рядом с каждым жителем края. Наша задача не просто приехать и прооперировать, но и поделиться знаниями с коллегами, укрепить их компетенции. Отдельным направлением станет “зеленый коридор” между Минусинском и Красноярском», — подчеркнул заведующий травматологическим отделением Красноярской БСМП имени Н. С. Карповича Константин Тутынин.