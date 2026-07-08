Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минусинске впервые провели замену тазобедренного сустава

В Минусинске травматологи впервые провели эндопротезирование тазобедренного сустава и операции при сложных переломах. Раньше пациентов с такими травмами направляли в Красноярск.

В Минусинске травматологи впервые провели эндопротезирование тазобедренного сустава и операции при сложных переломах. Раньше пациентов с такими травмами направляли в Красноярск.

Освоить новые виды помощи минусинским врачам помог заведующий травматологическим отделением Красноярской БСМП имени Н. С. Карповича Константин Тутынин. Он приехал в южную столицу края и вместе с местными специалистами провел несколько сложных операций. В работе участвовали заведующий травматологическим отделением Минусинской межрайонной больницы Валерий Харламов и травматолог Андрей Сулименко. Обучение проходило прямо во время операций.

Кроме того, врачи договорились о создании «зеленого коридора» между Минусинском и Красноярском. Тяжелых пациентов смогут быстрее переводить в ведущие больницы краевого центра.

«Мы делаем все, чтобы качественная медицина была рядом с каждым жителем края. Наша задача не просто приехать и прооперировать, но и поделиться знаниями с коллегами, укрепить их компетенции. Отдельным направлением станет “зеленый коридор” между Минусинском и Красноярском», — подчеркнул заведующий травматологическим отделением Красноярской БСМП имени Н. С. Карповича Константин Тутынин.

В Минусинске также планируют обновить оборудование и укрепить материально-техническую базу травматологии. Ранее выездные бригады краевых медиков работали в Ачинске, Уяре, Лесосибирске и Канске.