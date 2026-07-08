В 11 муниципалитетов Пермского края поступят новые пассажирские автобусы

Автопарки общественного транспорта в 11 муниципалитетах Пермского края будут расширены. Новые машины закупают по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Соликамского городского округа.
Перевозчики, в частности, могут приобрести автобусы через механизм льготного лизинга. Ранее были направлены заявки на 43 автобуса, 25 мая получено одобрение.
В частности, в Соликамском округе планируют получить восемь новых единиц общественного транспорта. Еще 13 автобусов поступит в Чайковский округ. Кунгурский и Краснокамский округа получат по пять машин, Верещагинский — четыре, Чернушинский — три. По одному автобусу поступит в Ильинский, Кишертский, Юрлинский, Очерский и Суксунский округа.
Муниципалитеты должны провести конкурсные процедуры и заключить договоры лизинга до начала осени. А до конца октября им необходимо обеспечить поставку новых автобусов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.