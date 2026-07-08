В 11 муниципалитетов Пермского края поступят новые пассажирские автобусы

В частности, в Соликамском округе планируют получить восемь новых единиц общественного транспорта. Еще 13 автобусов поступит в Чайковский округ. Кунгурский и Краснокамский округа получат по пять машин, Верещагинский — четыре, Чернушинский — три. По одному автобусу поступит в Ильинский, Кишертский, Юрлинский, Очерский и Суксунский округа.