Лантратова получила 19 тысяч обращений за время работы на посту омбудсмена

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что за время работы на посту федерального омбудсмена получила почти 19 тысяч обращений, большинство касались поддержки участников СВО и членов их семей.
«Уже за период моей работы к нам поступило почти 19 тысяч обращений. Конечно, большая часть касается поддержки участников специальной военной операции и членов их семей», — сказала Лантратова журналистам.
Омбудсмен отметила, что много поступающих обращений касаются темы поиска без вести пропавших и возвращения военнопленных.
«Когда к нам поступают обращения, я выхожу на контакт с моим коллегой с территории Украины Дмитрием Лубинцом. Мы обмениваемся списками без вести пропавших и проверяем, кто находится в плену, кто числится среди погибших», — добавила она.
Лантратова подчеркнула, что такой диалог с украинской стороной позволяет оперативнее установить судьбу человека и проинформировать родственников.