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Госдума разрешила обучать ИИ-модели на объектах авторского права

Госдума разрешила обучать российские ИИ-модели без нарушения авторских прав.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который разрешает использовать объекты авторского права для обучения суверенных и национальных больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта без нарушения авторских и смежных прав.

Положение об обучении ИИ на объектах авторского права является частью базового закона о поддержке развития технологий искусственного интеллекта в России.

Согласно документу, обработка информации, содержащейся в книгах, фильмах, музыке и других объектах авторского права, не будет считаться нарушением, если она ведется исключительно для обучения суверенной или национальной модели ИИ. Это включает извлечение, сравнение, классификацию и анализ закономерностей с помощью компьютерной обработки, а также краткосрочную запись в память компьютера.

Законом вводится условие, согласно которому разработчик должен правомерно получить экземпляр произведения либо оно должно быть доведено до всеобщего сведения и доступно для анализа без ограничения техническими средствами.

Норма вступит в силу с 1 марта 2027 года.

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