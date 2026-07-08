Госдума приняла закон о регулировании ИИ в России.

Правительство получит право устанавливать случаи, когда в государственных информационных системах и других чувствительных сферах допускается применение исключительно суверенных и национальных моделей. Для банковской сферы такие случаи будут определяться по согласованию с Центральным банком. При этом требование об обязательном использовании российских моделей до 1 сентября 2032 года не будет распространяться на уже работающие системы — но только при условии обработки и хранения данных на территории России.