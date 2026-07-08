Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экспертизу прошел проект отеля в историческом центре Нижнего Новгорода

Будущий комплекс расположится в непосредственной близости от театра «Комедiя» — напротив него.

Проект гостиничного комплекса на улице Грузинской в Нижнем Новгороде успешно прошёл экспертную оценку. Информация появилась на сайте ГИС ЕГРЗ.

Объект предполагает не только размещение гостиничных номеров, но и обустройство офисных пространств, а также подземного паркинга. Будущий комплекс расположится в непосредственной близости от театра «Комедiя» — напротив него. За реализацию строительного проекта отвечает ООО СЗ «Андор».

В разработке документации участвовали сразу несколько профильных организаций: ООО «Гип‑Проект», ООО «Волговятпроектстрой», ООО «Кров» и ООО «Архстрой». Экспертиза, проведённая негосударственной организацией, подтвердила соответствие проекта установленным требованиям — положительное заключение было оформлено 7 июля.

Ранее третью экспертизу состояния назначили нижегородскому стадиону «Водник».