Экспертизу прошел проект отеля в историческом центре Нижнего Новгорода

Проект гостиничного комплекса на улице Грузинской в Нижнем Новгороде успешно прошёл экспертную оценку. Информация появилась на сайте ГИС ЕГРЗ.
Объект предполагает не только размещение гостиничных номеров, но и обустройство офисных пространств, а также подземного паркинга. Будущий комплекс расположится в непосредственной близости от театра «Комедiя» — напротив него. За реализацию строительного проекта отвечает ООО СЗ «Андор».
В разработке документации участвовали сразу несколько профильных организаций: ООО «Гип‑Проект», ООО «Волговятпроектстрой», ООО «Кров» и ООО «Архстрой». Экспертиза, проведённая негосударственной организацией, подтвердила соответствие проекта установленным требованиям — положительное заключение было оформлено 7 июля.
Ранее третью экспертизу состояния назначили нижегородскому стадиону «Водник».