Экспертизу прошел проект отеля в историческом центре Нижнего Новгорода

Объект предполагает не только размещение гостиничных номеров, но и обустройство офисных пространств, а также подземного паркинга. Будущий комплекс расположится в непосредственной близости от театра «Комедiя» — напротив него. За реализацию строительного проекта отвечает ООО СЗ «Андор».