Волгоградцам пообещали «огненные» выходные в ЦПКиО

Три зажигательных дня обещают жителям и гостям Волгограда в ближайшие выходные в ЦПКиО.
Отдых начнётся уже вечером пятницы, 10 июля, — в 17:00 на сцену парка выйдут местные творческие коллективы. 0+
В субботу гостей ждет концерт «Летний бал» с танцами от участников студии «Леди Балет» и дефиле от дизайнера Алёны Сказки — модельер представит коллекции «Легенды Райского сада», старт в 18:00. Для детворы организуют танцевальный флешмоб. 0+
В 19:00 у малой сцены ждут любителей рока — в рамках фестиваля «Летний гром» культовые рок‑хиты исполнят местные кавер‑группы «Уникальная группа» и «Горожане». 12+
В воскресенье в парке — огненное шоу. Событие развернется на главной сцене в 19:30. 6+
В кинотеатре под открытым небом в субботу покажут картину «Друг в океане», в воскресенье — «Чарли и шоколадная фабрика». Начало в 20:10. 12+