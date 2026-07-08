Волгоградцам пообещали «огненные» выходные в ЦПКиО

В субботу гостей ждет концерт «Летний бал» с танцами от участников студии «Леди Балет» и дефиле от дизайнера Алёны Сказки — модельер представит коллекции «Легенды Райского сада», старт в 18:00. Для детворы организуют танцевальный флешмоб. 0+