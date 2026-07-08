В Ростове-на-Дону отремонтируют 124 детских площадки до конца года

Одна из уже обновленных площадок расположена в сквере имени Фрунзе: там заменили покрытие и установили новые игровые элементы. На той же площадке были замечены три ясеня, пораженные ясеневой златкой. По словам заместителя по ЖКХ Станислава Марченко, из этих деревьев планируется создать «сказочные фигуры».