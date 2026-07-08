Новая поликлиника начала работать в Орджоникидзевском районе Перми

Губернатор Пермского края оценил инфраструктуру нового медицинского учреждения. В поликлинике для пациентов оборудовали кабинеты участковых терапевтов, подготовили и кабинеты для приёма пациентов узкими специалистами. В здании будут работать оборудованные современными аппаратами рентгенодиагностическое отделение, кабинеты медицинской реабилитации, профилактики, физиотерапии. Кроме того, поликлиника укомплектована процедурными кабинетами, здесь есть травмопункт, для которого отвели отдельный вход, оборудовано свое подразделение женской консультации, в котором действует дневной стационар и предусмотрена малая операционная для проведения необходимых экстренных хирургических манипуляций. Поликлиника также уже укомплектована медоборудованием и мебелью. Так, в кабинетах лучевой диагностики будут работать уже расположенные здесь рентген, флюорограф и маммограф. Территорию вокруг поликлиники также не обделили вниманием — здесь проведено современное благоустройство.