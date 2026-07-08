Новая поликлиника начала работать в Орджоникидзевском районе Перми

Жители Орджоникидзевского района Перми получили новое медицинское учреждение, рассчитанное на 200 посещений в смену.
8 июля глава региона Дмитрий Махонин побывал в поликлинике, которая открылась в микрорайоне Гайва по алдресу — улица Писарева, 56.
Это новый четырёхэтажный комплекс, который в день может принимать до двух сотен жителей.
Здание поликлиники возвели на территории действующего больничного комплекса. Проект реализовывали по адресной инвестиционной программе Пермского края и по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом губернатор рассказал в своём мессенджере в MAX.
Губернатор Пермского края оценил инфраструктуру нового медицинского учреждения. В поликлинике для пациентов оборудовали кабинеты участковых терапевтов, подготовили и кабинеты для приёма пациентов узкими специалистами. В здании будут работать оборудованные современными аппаратами рентгенодиагностическое отделение, кабинеты медицинской реабилитации, профилактики, физиотерапии. Кроме того, поликлиника укомплектована процедурными кабинетами, здесь есть травмопункт, для которого отвели отдельный вход, оборудовано свое подразделение женской консультации, в котором действует дневной стационар и предусмотрена малая операционная для проведения необходимых экстренных хирургических манипуляций. Поликлиника также уже укомплектована медоборудованием и мебелью. Так, в кабинетах лучевой диагностики будут работать уже расположенные здесь рентген, флюорограф и маммограф. Территорию вокруг поликлиники также не обделили вниманием — здесь проведено современное благоустройство.
Новый медицинский объект был спроектирован и построен с учётом всех требований, которые сегодня предъявляются к оказанию медицинской помощи. В этой поликлинике вместе собраны все необходимые специалисты правого берега Орджоникидзевского района. Приём в поликлинике будет проводиться участковыми терапевтами. Также в рабочем режиме приём узких специалистов — эндокринолога, отоларинголога, нефролога, хирурга, офтальмолога и других.
Дмитрий Махонин отметил, что для администрации края важно, чтобы современная медицинская помощью была доступна любому жителю региона вне зависимости от того, где он проживает. Именно для этого и проводится системное обновление медицинской инфраструктуры края.
«Для этого улучшаем условия работы, с этого года за молодыми специалистами, только начинающими работу, закреплены опытные наставники, решаем жилищный вопрос медработников», — отметил глава Прикамья.
В администрации Пермского края отметили, что с 2023 года в регионе уже построено 13 новых поликлиник, которые сегодня работают в Перми, Чусовом, Осе, Соликамске поселке Углеуральский, селах Сива и Фролы, деревне Кондратово, ещё три поликлиники открылись в составе Краевой клинической инфекционной больницы и больничных комплексов в Юрле и поселке Полазна.