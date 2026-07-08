В День семьи и верности в Нижегородской области зарегистрировали более 250 браков

Руководитель областного управления ЗАГС Ольга Краснова подчеркнула, что в регионе до 2030 года объявлено Пятилетие семьи, а значит, поддержка института брака остаётся одним из приоритетов. Она также напомнила, что заявления на регистрацию брака на 8 июля следующего года уже можно подавать. В ЗАГСе продолжают расширять список площадок для выездных церемоний, среди которых пользуются спросом Нижегородский фуникулёр, Дом архитектора и другие культурные локации.