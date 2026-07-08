Власти Прикамья рассказали, как добраться до фестиваля «Небесная ярмарка»

На поездеДо Кунгура курсируют пригородные электрички по обычному расписанию. До начала шоу — семь рейсов в течение дня. Билеты продаются в кассах Перми II, в приложении РЖД и на сайте Пермской пригородной компании. После шоу для гостей пустят дополнительный электропоезд из Кунгура в Пермь. Отправление в 00:49 с местного вокзала. Поезд сделает остановку на станции «Шпальник» — она находится прямо у стадиона «Труд». На Пермь II состав прибудет в 02:50.От Перми II гостей встретят трамваи № 12, № 4 и № 5. Они отправятся в 03:16 и проследуют по маршрутам со всеми остановками. На автобусеДо Кунгура ходят маршруты № 675, 677, 555, 707 и 812 до остановки «Кунгур Автокасса». Расписание и наличие билетов — в кассах автовокзала, в мобильном приложении или на официальном сайте. Автокасса и ж/д вокзал находятся рядом с местом проведения шоу. На машинеВладельцам личного транспорта советуют заранее продумать маршрут: в выходной день возможны пробки, а на нескольких улицах рядом с местом проведения временно ограничат движение. Карты с парковками и схемами объезда опубликованы в группе фестиваля. Организаторы рекомендуют по возможности отказаться от личного авто и добираться на общественном транспорте.