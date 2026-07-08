Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге выросли очереди на переоборудование авто на газ

В Санкт-Петербурге наблюдается резкий рост спроса на переоборудование автомобилей на газ. Водители выстраиваются в очереди в мастерские, а оборудование стало дефицитным. Основной поставщик газовых баллонов — ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры» — временно приостановил приём новых заказов.

Стоимость установки газобаллонного оборудования (ГБО) за последний месяц выросла вдвое. Если раньше комплект для популярных моделей обходился в 35 тысяч рублей, то теперь цена доходит до 70 тысяч, а в отдельных случаях — до 120 тысяч рублей только за работу, без учёта стоимости самого баллона. В некоторых сервисах запись на переоборудование уже открыта на сентябрь-октябрь.

Эксперты связывают ажиотаж с ростом цен на бензин и стремлением автовладельцев сократить расходы на топливо в долгосрочной перспективе. Водители готовы ехать в другие регионы, чтобы получить услугу быстрее, однако и там ситуация схожая: спрос превышает предложение, оборудование найти сложно. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщал, что ситуация на топливном рынке по-прежнему напряжённая.

Узнать больше по теме
Александр Новак: биография заместителя Председателя Правительства РФ
Этот политик — значимая фигура в сфере энергетики, чья работа на государственном уровне направлена на развитие и модернизацию топливно-энергетического комплекса России. Деятельность Александра Новака включает решение стратегических задач, связанных с международным сотрудничеством, укреплением энергетической независимости страны и внедрением инноваций. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше