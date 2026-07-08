В Петербурге выросли очереди на переоборудование авто на газ

Стоимость установки газобаллонного оборудования (ГБО) за последний месяц выросла вдвое. Если раньше комплект для популярных моделей обходился в 35 тысяч рублей, то теперь цена доходит до 70 тысяч, а в отдельных случаях — до 120 тысяч рублей только за работу, без учёта стоимости самого баллона. В некоторых сервисах запись на переоборудование уже открыта на сентябрь-октябрь.