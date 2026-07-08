Около 4000 выпускников Дона пересдадут ЕГЭ в президентские дни

В Ростовской области сегодня и завтра около 4 000 школьников пересдают один из предметов ЕГЭ, чтобы повысить баллы. При этом результат первой попытки будет аннулирован, сообщили в правительстве региона.
По словам заместителя губернатора Андрея Фатеева, самым востребованным предметом для пересдачи стало обществознание — его выбрали 837 человек. На втором месте — информатика (714 выпускников), на третьем — русский язык (566 человек).
Сегодня ребята пересдавали литературу, русский язык, физику, химию, информатику и письменную часть экзамена по английскому языку. Завтра пройдут экзамены по биологии, географии, истории, обществознанию, математике (базовый и профильный уровни), а также устная часть экзамена по английскому.
Результаты станут известны не позднее 21 июля. В прошлом году улучшить свои баллы удалось 77% участников пересдачи.