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Около 4000 выпускников Дона пересдадут ЕГЭ в президентские дни

Об этом сообщает Правительство Ростовской области.

В Ростовской области сегодня и завтра около 4 000 школьников пересдают один из предметов ЕГЭ, чтобы повысить баллы. При этом результат первой попытки будет аннулирован, сообщили в правительстве региона.

По словам заместителя губернатора Андрея Фатеева, самым востребованным предметом для пересдачи стало обществознание — его выбрали 837 человек. На втором месте — информатика (714 выпускников), на третьем — русский язык (566 человек).

Сегодня ребята пересдавали литературу, русский язык, физику, химию, информатику и письменную часть экзамена по английскому языку. Завтра пройдут экзамены по биологии, географии, истории, обществознанию, математике (базовый и профильный уровни), а также устная часть экзамена по английскому.

Результаты станут известны не позднее 21 июля. В прошлом году улучшить свои баллы удалось 77% участников пересдачи.