Нижегородская область признана лидером по реализации проектов в туризме

В настоящее время в регионе работают 664 коллективных средства размещения на более чем 20 тысяч номеров. При этом, по оценке экспертов ВЭБ, дефицит номерного фонда составляет порядка 4,5 тысячи номеров. Реализуемые 15 инвестпроектов предусматривают создание гостиничных комплексов на 2 226 номеров, что позволит существенно сократить этот дефицит. 13 проектов реализуются в Нижнем Новгороде, по одному — в Городце и Кулебаках.