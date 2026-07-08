Сотрудники Эн+ сыграли свадьбу в День семьи, любви и верности

Максим и Полина уже строят планы на будущее: профессиональный рост и, конечно, продолжение своей энергетической династии. Их история подтверждает, что надежность и стабильность — это не только про энергосистемы, но и про человеческие отношения, которые, как и качественная теплоэнергетика, требуют внимания, заботы и постоянного развития.