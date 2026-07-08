Закон о льготах для новых электрозаправок внесли в ЗСНО

Проект закона о предоставлении земельных участков без торгов для строительства автозаправок с электрозарядными станциями внесен в Законодательное собрание Нижегородской области. Поправки к закону о регулировании земельных отношений подготовило региональное министерство имущественных и земельных отношений, они уже прошли общественные обсуждения.
Правительство региона предлагает распространить на такие объекты механизм масштабных инвестиционных проектов, который позволяет получать земельные участки на льготных условиях.
Для получения поддержки инвестор должен не менее двух лет владеть или арендовать как минимум шесть действующих АЗС. Кроме того, новая станция должна включать не менее двух электрозарядных устройств, зону отдыха для клиентов, точки общепита, доступ в интернет и другие сервисы. Завершить строительство необходимо в течение двух лет.
Ранее сообщалось, что законопроект об увековечении памяти жертв геноцида внесли в ЗСНО.