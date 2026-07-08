Закон о льготах для новых электрозаправок внесли в ЗСНО

Для получения поддержки инвестор должен не менее двух лет владеть или арендовать как минимум шесть действующих АЗС. Кроме того, новая станция должна включать не менее двух электрозарядных устройств, зону отдыха для клиентов, точки общепита, доступ в интернет и другие сервисы. Завершить строительство необходимо в течение двух лет.