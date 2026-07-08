В леса Каменского района Свердловской области выпустили соколов-балобанов

«Сегодня мы выпустили в два специальных хэка — искусственные гнезда, установленные на березах, — семь птенцов соколов-балобанов. Их возраст составляет около четырех недель. Через несколько дней привезем еще троих. Соколята уже покрываются перьями, однако пока не способны к полету. Ожидается, что птенцы начнут летать примерно к полутора месяцам. До этого момента они не способны самостоятельно добывать пищу, поэтому будут получать корм в искусственных гнездах. В целом адаптация птиц займет около двух месяцев», — прокомментировал директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов.