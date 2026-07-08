В леса Каменского района Свердловской области выпустили соколов-балобанов

Птенцов краснокнижных соколов-балобанов выпустили в леса Каменского района Свердловской области для восстановления популяции. Подобная работа отвечает целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в департаменте информационной политики региона.
«Сегодня мы выпустили в два специальных хэка — искусственные гнезда, установленные на березах, — семь птенцов соколов-балобанов. Их возраст составляет около четырех недель. Через несколько дней привезем еще троих. Соколята уже покрываются перьями, однако пока не способны к полету. Ожидается, что птенцы начнут летать примерно к полутора месяцам. До этого момента они не способны самостоятельно добывать пищу, поэтому будут получать корм в искусственных гнездах. В целом адаптация птиц займет около двух месяцев», — прокомментировал директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов.
Эксперты центра «Холзан», где выросли птенцы, будут наблюдать за птицами и помогать им адаптироваться в естественной среде обитания. Чтобы сформировать у птенцов правильные охотничьи навыки, специалисты будут ежедневно кормить их натуральной пищей. По мере обретения самостоятельности в добыче пищи соколы перестанут возвращаться к хэкам и окончательно уйдут в дикую природу.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.