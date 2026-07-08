В Калининграде будут судить мужчину, который угрожал осколком бутылки посетителям магазина на ул. Карамзина

В Калининграде будут судить 23-летнего мужчину, который угрожал осколком бутылки посетителям магазина на ул. Карамзина. Горожанин проходит по статье о хулиганстве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. При этом в сообщении указано, что нарушитель общественного порядка высказывал угрозы применения насилия к гражданам по признаку национальной принадлежности.