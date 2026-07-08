В Воронежской области рассчитывают собрать по 6 млн тонн зерна и сахарной свеклы

По предварительной оценке, в 2026 году Воронежская область рассчитывает получить 6 млн т зерновых, 5,7 млн т сахарной свеклы, 1,6 млн т масличных культур. Предполагается также обеспечить плановые объемы производства картофеля, овощей и плодово-ягодной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.