Почти +17%: в Калининградской области вырос спрос на аренду кабриолетов — аналитики

«Кабриолеты традиционно относятся к сезонной категории автомобилей. В тёплое время года востребованность их аренды заметно увеличивается, поскольку такие машины позволяют получить особые эмоции от поездки. В Калининградской области спрос вырос на 16,6% по сравнению с прошлым сезоном. Жители региона выбирают кабриолеты не только для передвижения, но и как часть впечатлений от отдыха, путешествий и мероприятий», — отметил руководитель направления «Аренда автомобилей» в «Авито» Антон Найдич.