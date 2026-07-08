Бизнесмены из города Лермонтова на Ставрополье узнали о мерах господдержки

Участие во встрече с предпринимателями принял первый замминистра экономического развития Ставропольского края Евгений Полькин. Он подчеркнул, что по поручению губернатора в регионе созданы особые меры поддержки для участников СВО. Например, им доступны льготные займы под 3% годовых, а также поручительство под 0,25%.