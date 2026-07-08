Бизнесмены из города Лермонтова на Ставрополье узнали о мерах господдержки

Представители Министерства экономического развития Ставропольского края встретились с предпринимателями из города Лермонтова. Темой обсуждения стали меры господдержки, доступные по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в правительстве региона.
На встрече собрались опытные предприниматели, новички и те, кто только задумывается о собственном деле. Они могли напрямую задать вопросы представителям власти и фондов, которые оказывают поддержку бизнесу.
«Вся инфраструктура поддержки объединяет несколько государственных фондов: Фонд микрофинансирования, Гарантийный фонд, Фонд поддержки предпринимательства и др. Получить консультацию и оформить услуги можно не только на личных встречах, но и онлайн через платформу МСП.РФ», — указано в сообщении регионального правительства.
Участие во встрече с предпринимателями принял первый замминистра экономического развития Ставропольского края Евгений Полькин. Он подчеркнул, что по поручению губернатора в регионе созданы особые меры поддержки для участников СВО. Например, им доступны льготные займы под 3% годовых, а также поручительство под 0,25%.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.