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В Ростове-на-Дону отменили поставку новых троллейбусов

Об этом на пресс-конференции рассказал исполняющий обязанности директора департамента транспорта Евгений Романцов.

Закупка новых троллейбусов для городских маршрутов в Ростове‑на‑Дону запланирована на 2027 год. Об этом сообщил на пресс‑конференции и. о. директора департамента транспорта Евгений Романцов.

По словам главы ведомства, городские власти намерены задействовать все доступные механизмы поддержки — в частности, участвовать в федеральных программах для развития электрического транспорта.

Изначально получить финансирование на обновление подвижного состава рассчитывали уже в текущем году, однако поданную заявку отклонили. Тем не менее специалисты продолжат направлять запросы на выделение субсидий.

Модернизация парка экологичного транспорта предусмотрена документом планирования регулярных перевозок, а предварительные расчёты стоимости закупки уже подготовлены.