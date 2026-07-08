В Ростове-на-Дону отменили поставку новых троллейбусов

Закупка новых троллейбусов для городских маршрутов в Ростове‑на‑Дону запланирована на 2027 год. Об этом сообщил на пресс‑конференции и. о. директора департамента транспорта Евгений Романцов.
По словам главы ведомства, городские власти намерены задействовать все доступные механизмы поддержки — в частности, участвовать в федеральных программах для развития электрического транспорта.
Изначально получить финансирование на обновление подвижного состава рассчитывали уже в текущем году, однако поданную заявку отклонили. Тем не менее специалисты продолжат направлять запросы на выделение субсидий.
Модернизация парка экологичного транспорта предусмотрена документом планирования регулярных перевозок, а предварительные расчёты стоимости закупки уже подготовлены.