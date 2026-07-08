Гордума одобрила спецстатус мемориала героям СВО в Волгограде

Напомним, инициатива создания памятника родилась в феврале 2024 года на встрече губернатора Андрея Бочарова с бойцами СВО и членами семей защитников Отечества. За два года около ста тысяч волгоградцев предложили свои идеи по облику монумента, эскизы отправляли на передовую для согласования с военнослужащими. На завершающем этапе к проекту подключилась студия военных художников имени М. Грекова, а полноразмерная модель была утверждена в Москве губернатором Андреем Бочаровым и заместителем Министра обороны РФ Александром Санчиком.