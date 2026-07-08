Гордума одобрила спецстатус мемориала героям СВО в Волгограде

Сегодня, 8 июля, Волгоградская городская дума поддержала предложение губернатора Волгоградской области и внесла в региональный парламент проект закона «О Мемориальном комплексе, посвященном увековечению памяти о подвиге защитников Отечества — участников специальной военной операции». Этот вопрос рассмотрят на заседании областной думы уже завтра, 9 июля.
Спецстатус мемориального комплекса, который возводится у подножия Мамаева кургана, обсуждалась ранее в десятках муниципалитетов Волгоградской области. За минувшие две недели инициатива губернатора получила также единодушную поддержку со стороны общественных организаций и ветеранского сообщества региона, областных отделений всех политических партий, молодежных объединений. За придание мемориалу правового статуса высказались и бойцы «Бессмертного Сталинграда» — собрано в поддержку уже около пяти тысяч подписей. Ролик с обращением участников СВО был продемонстрирован на сегодняшнем заседании городской думы.
— Высота 102 и Родина-мать навеки стали символами нашей Великой Победы, и то, что память о наших товарищах, героически погибших в ходе специальной военной операции, будет увековечена на этой святой земле, — очень важно и с исторической, и с нравственной точки зрения, — подчеркнул командир отряда. — Сегодняшнее боевое братство продолжает дело наших дедов и прадедов — бьет нацистов, защищая свою страну.
Напомним, инициатива создания памятника родилась в феврале 2024 года на встрече губернатора Андрея Бочарова с бойцами СВО и членами семей защитников Отечества. За два года около ста тысяч волгоградцев предложили свои идеи по облику монумента, эскизы отправляли на передовую для согласования с военнослужащими. На завершающем этапе к проекту подключилась студия военных художников имени М. Грекова, а полноразмерная модель была утверждена в Москве губернатором Андреем Бочаровым и заместителем Министра обороны РФ Александром Санчиком.
Комплекс станет организационным центром исследовательской и научной деятельности, будет работать в тесном взаимодействии с музеями муниципалитетов и образовательными учреждениями. Основная задача — сохранить правду в деталях, поэтому здесь будет собрана объективная информация о специальной военной операции. В будущем музее также будет отражена информация о всенародной помощи фронту, о работе волонтеров, молодежных организаций и ветеранов.