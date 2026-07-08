В Нижнем Новгороде завершается масштабное обновление дорог в поселках Левинка и Новое Доскино

Новый инфраструктурный объект появился в поселке Левинка Московского района. Специалисты уложили 600 метров проезжей части и обустроили более километра пешеходных тротуаров. Глава города подчеркнул, что эта дорога критически важна для местных жителей, так как она связывает территорию поселка с остальной частью района и обеспечивает безопасный проезд общественного транспорта, на котором люди добираются до работы, школ и детских садов.