Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнем Новгороде завершается масштабное обновление дорог в поселках Левинка и Новое Доскино

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил о завершении строительства первой дороги, отремонтированной по муниципальной программе в текущем году.

Источник: Время

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем канале в мессенджере MAX сообщил о завершении строительства первой дороги, отремонтированной по муниципальной программе в текущем году.

Новый инфраструктурный объект появился в поселке Левинка Московского района. Специалисты уложили 600 метров проезжей части и обустроили более километра пешеходных тротуаров. Глава города подчеркнул, что эта дорога критически важна для местных жителей, так как она связывает территорию поселка с остальной частью района и обеспечивает безопасный проезд общественного транспорта, на котором люди добираются до работы, школ и детских садов.

Параллельно в финальную стадию вошел капитальный ремонт дорожной инфраструктуры в поселке Новое Доскино Автозаводского района. Проект предусматривает создание 3,5 километра новых двухметровых тротуаров, совмещенных с велодорожкой, а также монтаж современной системы уличного освещения на всем протяжении пути.

Юрий Шалабаев отметил, что работы на остальных городских объектах находятся под строгим контролем, подрядные организации четко выдерживают утвержденные графики и обязаны сдать ремонт вовремя.

«Продолжаем контролировать темп работ и сроки на других объектах. Подрядчики держатся в графиках. Перед всеми стоит задача выполнить ремонт в срок. Об этой важной для города теме продолжу рассказывать.», — заявил Юрий Шалабаев.

Напомним, что в Большом Болдине отремонтировали два тротуара по проекту «Вам решать!».