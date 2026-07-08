В Нижнем Новгороде завершается масштабное обновление дорог в поселках Левинка и Новое Доскино

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем канале в мессенджере MAX сообщил о завершении строительства первой дороги, отремонтированной по муниципальной программе в текущем году.
Новый инфраструктурный объект появился в поселке Левинка Московского района. Специалисты уложили 600 метров проезжей части и обустроили более километра пешеходных тротуаров. Глава города подчеркнул, что эта дорога критически важна для местных жителей, так как она связывает территорию поселка с остальной частью района и обеспечивает безопасный проезд общественного транспорта, на котором люди добираются до работы, школ и детских садов.
Параллельно в финальную стадию вошел капитальный ремонт дорожной инфраструктуры в поселке Новое Доскино Автозаводского района. Проект предусматривает создание 3,5 километра новых двухметровых тротуаров, совмещенных с велодорожкой, а также монтаж современной системы уличного освещения на всем протяжении пути.
Юрий Шалабаев отметил, что работы на остальных городских объектах находятся под строгим контролем, подрядные организации четко выдерживают утвержденные графики и обязаны сдать ремонт вовремя.
«Продолжаем контролировать темп работ и сроки на других объектах. Подрядчики держатся в графиках. Перед всеми стоит задача выполнить ремонт в срок. Об этой важной для города теме продолжу рассказывать.», — заявил Юрий Шалабаев.
Напомним, что в Большом Болдине отремонтировали два тротуара по проекту «Вам решать!».