Госдума ужесточила требования к мигрантам для работы в России

Депутаты Госдумы приняли законопроект, ужесточающий требования к трудовым мигрантам в России, сообщает ТАСС. Документ предполагает, что дети трудовых мигрантов смогут оставаться в РФ только на время действия разрешения на работу их родителя, а также при условии оплаты трудовым мигрантом фиксированного авансового платежа по НДФЛ за себя и на каждого ребёнка.
Трудовые мигранты обязаны будут подтвердить свой доход на уровне, не ниже прожиточного минимума с учётом регионального коэффициента. В противном случае их патент или разрешение на работу не продлят, и им придётся покинуть страну вместе с несовершеннолетними детьми в течение 15 дней.
Налоговые службы начнут автоматически отправлять в Министерство внутренних дел данные о доходах иностранных граждан за каждый квартал. Мигранты также должны будут ежегодно предоставлять уведомление о проживании и один из документов, подтверждающих доход: справку, копию налоговой декларации или документы об уплате налогов.
Разрешение на временное проживание и вид на жительство могут быть аннулированы, если мигрант работал меньше установленной нормы или его доходы на каждого члена семьи были ниже прожиточного минимума.
Дети мигрантов могут находиться в России только на срок действия разрешения их родителей и при условии внесения авансового платежа по НДФЛ. По достижении совершеннолетия они обязаны покинуть страну или подать заявление на патент в течение 30 дней.
Закон вступит в силу с 1 января 2027 года, с некоторыми исключениями: норма о передаче данных в МВД начнёт действовать с 1 октября 2026 года.
Как сообщал сайт pravda-nn.ru, более 860 мигрантов выдворили из Нижегородской области с начала года.