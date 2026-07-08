Госдума ужесточила требования к мигрантам для работы в России

Депутаты Госдумы приняли законопроект, ужесточающий требования к трудовым мигрантам в России, сообщает ТАСС. Документ предполагает, что дети трудовых мигрантов смогут оставаться в РФ только на время действия разрешения на работу их родителя, а также при условии оплаты трудовым мигрантом фиксированного авансового платежа по НДФЛ за себя и на каждого ребёнка.