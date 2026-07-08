110 км берега Енисея обследовали в поисках пропавших девочек в Туве

Спасатели МЧС Тувы продолжают масштабные поиски двух школьниц, пропавших в Кызыле 1 июля. За минувшие сутки обследовано 110 километров прибрежной зоны от села Ийи-Тал до города Шагонар. Осмотрены 12 островов и 5 заломов из коряг и древесины.
Инспекторы ГИМС проверили 30 километров береговой линии рек Енисей и Малый Енисей. В поисках участвовали 717 человек и 180 единиц техники — 41 плавсредство и 12 беспилотников.
Напомним, девочки 12 и 13 лет пропали 1 июля. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как они направились к дамбе на Енисее. Зона поиска расширена до Шагонара и Саяно-Шушенского водохранилища. Поиски продолжаются. В операции участвуют полиция, спасатели, волонтёры и водолазы.
Ранее мы сообщали, что шаманов Тувы попросили не комментировать пропажу двух девочек.