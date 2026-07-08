Биолог назвал бешенство главной опасностью для домашних кошек на природе

«Кошек обычно городских вывозят на природу, она радуется, бегает, ловит какую-нибудь мышку или контактирует с дикой кошечкой, которая может болеть бешенством. Она получает царапины или укусы, вирус попадает в кровь. Потом кошечка начинает чахнуть, перестает пить, забивается в темный угол. И, соответственно, такая кошечка может покусать своих хозяев и передать вирус», — сказал Хряпин в беседе с aif.ru.