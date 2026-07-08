На Кубани прошел фестиваль «Отпуск Экспо&Фест 2026»

«С начала года Кубань уже посетили почти четыре миллиона человек. Более 45% из них — путешественники. Поэтому возникла идея объединить на одной площадке всех, кому интересно это направление — от производителей домов на колесах, глэмпингов и кемпингов до самих туристов», — отметил глава министерства Василий Воробьев.