На Кубани прошел фестиваль «Отпуск Экспо&Фест 2026»

Фестиваль «Отпуск Экспо&Фест 2026» прошел в Краснодарском крае при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона.
«С начала года Кубань уже посетили почти четыре миллиона человек. Более 45% из них — путешественники. Поэтому возникла идея объединить на одной площадке всех, кому интересно это направление — от производителей домов на колесах, глэмпингов и кемпингов до самих туристов», — отметил глава министерства Василий Воробьев.
Уточним, что мероприятие прошло на площадке «Экспоград-юг» в Краснодаре. Там развернулась презентационная зона, где муниципальные образования представили свои турпотенциал и инфраструктуру. В большой зоне фудкорта гости смогли попробовать блюда, которые готовят на Кубани. А на маркете локальных брендов региональные производители представили одежду, аксессуары и туристические сувениры.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.