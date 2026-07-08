В поселке Левинка Московского района отремонтировали дорогу

«Новый объект — не просто отремонтированная инфраструктура, а долгожданная и необходимая база для жителей поселка Левинка. Дорога, которую раньше с натяжкой можно было назвать таковой, соединяет территорию поселка с другой частью района. На работу, в школы и детские сады люди ездят на автобусе», — написал Шалабаев.