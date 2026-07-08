В поселке Левинка Московского района отремонтировали дорогу

В Нижнем Новгороде завершили ремонт первой дороги, обновленной по одной из городских программ в 2026 году. Речь идет о дороге в поселке Левинка Московского района, сообщил мэр города Юрий Шалабаев.
Там привели в порядок участок протяженностью 600 метров, а также построили более километра тротуаров. Как отметил глава города, дорога стала важной транспортной связью для жителей поселка с другими частями района.
«Новый объект — не просто отремонтированная инфраструктура, а долгожданная и необходимая база для жителей поселка Левинка. Дорога, которую раньше с натяжкой можно было назвать таковой, соединяет территорию поселка с другой частью района. На работу, в школы и детские сады люди ездят на автобусе», — написал Шалабаев.
Кроме того, продолжается капитальный ремонт дороги в поселке Новое Доскино Автозаводского района. Здесь строят 3,5 км новых тротуаров с двухметровой велодорожкой и современным освещением. Работы находятся на завершающей стадии.
Шалабаев также отметил, что подрядные организации продолжают ремонт и на других объектах города. Все работы выполняются в соответствии с графиком, а городские власти контролируют их темпы и сроки.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижегородской области планируют расширить более 30 км федеральной трассы Р‑158 Нижний Новгород — Арзамас — Саранск — Исса — Пенза — Саратов.