Мост семейного счастья появился в Красноярске в День семьи, любви и верности

Сегодня, 8 июля, красноярцы присоединились к празднованию Дня семьи, любви и верности. В честь праздника красноярские куранты сменили мелодию на лиричную композицию в духе праздника, на площади перед городской администрацией торжественно подняли флаг Красноярска, а пешеходный мост рядом с главными городскими часами превратился в «мост семейного счастья». [caption id= «attachment_370801» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Здесь обустроили локацию с воздушными шарами-ромашками, аркой из шаров-сердец и расстелили красную дорожку. По этому мосту прошли молодожены и супруги, которые прожили в браке долгие годы, многодетные семьи и семьи участников боевых действий. [caption id= «attachment_370804» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] В этот день в Красноярске чествовали супружеские пары, чей семейный стаж составил 50 и более лет. Ваши семьи — это гордость Красноярска и пример для всех. В том числе для молодых, для многодетных семей. В нашем городе их почти 16,5 тысяч. И мы будем делать всё от нас зависящее, чтобы счастливых семей в большом Красноярске становилось больше. С Днем семьи, любви и верности! Берегите друг друга и свои семейные традиции, — обратился к семьям-долгожителям глава Красноярска Сергей Верещагин. Добавим, 8 июля национальный центр «Россия» в Красноярске стал одной из площадок проведения III Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца». Здесь прошла массовая церемония бракосочетания — поженились сразу восемь влюбленных пар. Кроме того, в День семьи, любви и верности в Красноярском крае за долгую совместную жизнь и воспитание детей наградили 70 пар.