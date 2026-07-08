Ушел из жизни ученый, председатель Башкирского центра Челябинской области

Зиннат Тухватович посвятил жизнь науке. В 1982 году стал заведующим лабораторией в Институте физиологии Сибирского отделения Академии медицинских наук СССР (Новосибирск). Доктор медицинских наук (1987), профессор (1989). В 1989—2013 годах возглавлял кафедру анатомии и физиологии в Уральском государственном университете физической культуры (Челябинск). Его специализация — функциональная анатомия человека. Опубликовал более 200 научных работ.