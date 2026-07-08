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МЧС предупредило пермяков о грозе на юге края 9 июля

Спасатели дали рекомендации, как вести себя во время непогоды.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю предупредило жителей о неблакоприятном погодном явлении, которое ожидается вечером 9 июля на юге региона.

По данным Пермского ЦГМС, 9 июля вечером местами по югу Пермского края прогнозируется гроза. В МЧС дали рекомендации, как вести себя во время непогоды.

Если вы дома:

закройте окна, двери и дымоходы;

отключите электроприборы;

не стойте у окон;

не держите мобильный телефон у уха — лучше пользоваться громкой связью.

Если вы на улице:

укройтесь в ближайшем здании — магазине или кафе. Не прячьтесь под автобусными остановками и металлическими конструкциями;

за рулём — остановитесь и переждите грозу в машине с закрытыми окнами;

на открытой местности — спуститесь в ложбинку, канаву или сядьте на корточки, опустив голову и обхватив колени;

держитесь подальше от линий электропередач.

Телефоны экстренных служб: 101 или 112 (с мобильного). Телефон доверия ГУ МЧС по Пермскому краю: 8 (342) 258−40−02.

Напомним, в Березниках устраняют последствия урагана. Стихия накрыла округ вечером 7 июля. Из-за урагана отключилась электроэнергия, в следствии чего остановился водозабор «Усолка».

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