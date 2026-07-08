МЧС предупредило пермяков о грозе на юге края 9 июля

Главное управление МЧС России по Пермскому краю предупредило жителей о неблакоприятном погодном явлении, которое ожидается вечером 9 июля на юге региона.
По данным Пермского ЦГМС, 9 июля вечером местами по югу Пермского края прогнозируется гроза. В МЧС дали рекомендации, как вести себя во время непогоды.
Если вы дома:
закройте окна, двери и дымоходы;
отключите электроприборы;
не стойте у окон;
не держите мобильный телефон у уха — лучше пользоваться громкой связью.
Если вы на улице:
укройтесь в ближайшем здании — магазине или кафе. Не прячьтесь под автобусными остановками и металлическими конструкциями;
за рулём — остановитесь и переждите грозу в машине с закрытыми окнами;
на открытой местности — спуститесь в ложбинку, канаву или сядьте на корточки, опустив голову и обхватив колени;
держитесь подальше от линий электропередач.
Телефоны экстренных служб: 101 или 112 (с мобильного). Телефон доверия ГУ МЧС по Пермскому краю: 8 (342) 258−40−02.
Напомним, в Березниках устраняют последствия урагана. Стихия накрыла округ вечером 7 июля. Из-за урагана отключилась электроэнергия, в следствии чего остановился водозабор «Усолка».