Воронежский бизнесмен Арапов проиграл в кассации спор на 1,8 млрд с партнерами

В феврале Арбитражный суд Московского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу финансового управляющего Леонида Арапова на отказ в признании ничтожной сделки по продаже его доли в 4,5% в ООО «АЛ5». Она была совершена в рамках банкротства бизнесмена, которое сейчас находится на стадии реализации имущества должника. Доля перешла к ООО «АЛ5 инвест» за 88,2 млн руб. В рамках иска заявитель также добивался возврата доли господину Арапову. В конце апреля воронежский бизнесмен подал жалобу на решения трех инстанций в Верховный суд РФ. Высшая инстанция отказалась рассматривать претензию, не найдя причин не согласиться с предыдущими.