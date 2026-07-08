Более 250 браков зарегистрировали в Нижегородской области 8 июля

Более 250 браков зарегистрировали в Нижегородской области в День семьи, любви и верности. Об этом сообщили в Главном управлении ЗАГС Нижегородской области.
Около 100 свадеб состоялось в Нижнем Новгороде, включая церемонии на выездных площадках. В частности, шесть пар зарегистрировали брак в усадьбе Рукавишниковых, где молодоженов поздравил первый заместитель губернатора региона Андрей Гнеушев.
В ЗАГС также напомнили, что с 8 июля уже открыт прием заявлений на регистрацию брака в День семьи, любви и верности в 2027 году. Среди популярных площадок для выездных церемоний в регионе остаются Нижегородский фуникулер, Дом архитектора и другие культурные пространства.
Ранее сообщалось, что в «зеркальную» дату в Нижегородской области поженились 600 пар.