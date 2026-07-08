Поселок Городище под Волгоградом утопает в свалках

Одна из таким свалок — в самом центре поселка Городище на улице Советской, в паре минут от храма и стелы «Рубеж Сталинградской доблести». Она уже выползает на дорогу. При этом, сколько бы ни жаловались в администрацию жители, свалки в одних и тех же местах вырастают заново.