В Ростовской области около четырех тысяч выпускников пересдадут ЕГЭ

По словам заместителя губернатора Ростовской области Андрея Фатеева, наиболее популярный экзамен для пересдачи — обществознание, на него зарегистрировались 837 человек. Вторым предметом по популярности стала информатика, ее выбрали 714 школьников. На третьем месте — русский язык, экзамен перепишут 566 выпускников.