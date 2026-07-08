«Культовая классика»: музтеатр анонсировал премьеру рок-оперы «Орфей и Эвридика»

«Древняя легенда о певце, чей голос мог зачаровать даже камни, и его возлюбленной по‑прежнему актуальна, — уверена режиссер Оксана Холева. — Этот миф живет. Он про сейчас. Про силу любви, которая бросает вызов судьбе. Про уязвимость, которая прячется за талантом. Про доверие, которое так легко потерять. Про выбор между верой и страхом. Орфей и Эвридика — это мы. И их история будет звучать, пока люди любят, верят и ошибаются».