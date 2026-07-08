«Культовая классика»: музтеатр анонсировал премьеру рок-оперы «Орфей и Эвридика»

24 и 25 июля Калининградский музыкальный театр закроет сезон большой премьерой — легендарной рок-оперой «Орфей и Эвридика» (16+). «Культовая классика, музыкальная легенда, покорившая сердца поколений, вновь на сцене! “— анонсировали событие в пресс-службе музтеатра.
«В центре сюжета — двое молодых людей, связанных глубоким чувством. Орфей — певец, талант, гений. В нём горит огонь творчества, но вместе с тем — жажда признания и славы. Эвридика же — его опора, источник вдохновения. Именно она дарит Орфею песню, с которой он выигрывает состязание певцов. Но путь славы коварен. Ослеплённый успехом, Орфей безрассудно растрачивает свой дар. Когда он возвращается к Эвридике, она не узнаёт в нём того, кого любила, не узнаёт их песню…» — отмечается в анонсе.
Режиссер спектакля — Оксана Холева, в чьем багаже такие хиты, как «Снегурочка», «Любовь в стиле джаз», «Офицеры», «Девчата», «Бременские музыканты» и др. Роль Орфея исполнит артист Калининградского музыкального театра Михаил Петров, роль Эвридики (в дубле) — Юлия Русакова и Мария Свежинская.
«Древняя легенда о певце, чей голос мог зачаровать даже камни, и его возлюбленной по‑прежнему актуальна, — уверена режиссер Оксана Холева. — Этот миф живет. Он про сейчас. Про силу любви, которая бросает вызов судьбе. Про уязвимость, которая прячется за талантом. Про доверие, которое так легко потерять. Про выбор между верой и страхом. Орфей и Эвридика — это мы. И их история будет звучать, пока люди любят, верят и ошибаются».