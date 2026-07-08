Эксперт рассказал, какой летний месяц дешевле всего для путешествий по России

Средний чек на отдых в России в августе превысил 100 тыс. рублей. Об этом на пресс-конференции сообщила член комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Оксана Булах.
По ее словам, в июне туристы в среднем тратили на отдых 76 тыс. рублей при поездке на семь ночей. В июле средний чек вырос до 97 тыс. рублей, а в августе составил 105 тыс. рублей при средней продолжительности отдыха 8,6 суток.
В Краснодарском крае средний чек на отдых составляет 117 тыс. рублей. На Урале и в Сибири он немного ниже, 115 тыс. рублей. Экскурсионные туры в среднем продаются за 76,9 тыс. рублей при продолжительности 5,7 суток. Номера в городских отелях обходятся примерно в 29,3 тыс. рублей за четыре ночи.
В среднем цены на летний отдых в России выросли на 2−3% по сравнению с 2025 годом. При этом ситуация отличается по регионам. В Сочи и Петербурге рост цен оказался отрицательным, Анапа работает по ценам прошлого года, а санатории Кавказских Минеральных Вод подорожали более чем на 10%.