Эксперт рассказал, какой летний месяц дешевле всего для путешествий по России

В среднем цены на летний отдых в России выросли на 2−3% по сравнению с 2025 годом. При этом ситуация отличается по регионам. В Сочи и Петербурге рост цен оказался отрицательным, Анапа работает по ценам прошлого года, а санатории Кавказских Минеральных Вод подорожали более чем на 10%.