В Пермском крае с ЕГЭ за шпаргалки выгнали несколько человек

Результаты ЕГЭ выпускников аннулировали без права пересдачи в этом году. Материалы по выявленным нарушениям поступили в Управление надзора и контроля в сфере образования для возбуждения административного дела. Нарушителям также грозит штраф до 5 тыс. руб.