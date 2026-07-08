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В Пермском крае с ЕГЭ за шпаргалки выгнали несколько человек

Выпускники нарушили правила проведения государственных экзаменов.

Источник: Комсомольская правда

В Прикамье проведение ЕГЭ 2026 не обошлось без нарушений. Краевое министерство образования и науки сообщило о пяти нарушителях. Ребят удалили с экзаменов за использование шпаргалок и справочных материалов.

Результаты ЕГЭ выпускников аннулировали без права пересдачи в этом году. Материалы по выявленным нарушениям поступили в Управление надзора и контроля в сфере образования для возбуждения административного дела. Нарушителям также грозит штраф до 5 тыс. руб.

Краевое ведомство также сообщило о возросшем интересе выпускников 2025—2026 годов к получению образования в системе среднего профессионального образования. Почти 70% выпускников девятых классов и 12% выпускников одиннадцатых классов решили выбирать обучение в колледжах.

Ранее «КП-Пермь» сообщила о резком росте заявлений от абитуриентов на обучение в ПГНИУ.