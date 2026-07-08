В Волгограде засняли очередь на заправке с шашлыками и палатками

Отметим, как ранее сообщала редакция со ссылкой на облкомторг, на региональных заправках сохраняется повышенный спрос на бензин. По данным региональных чиновников, ситуация находится под контролем. Запасы топлива на АЗС оперативно пополняются, а потребление носит ажиотажный характер. При этом многие волгоградцы, желая избавиться от бензиновой зависимости, пытаются экстренно переоборудовать свои автомобили на газовое топливо. Спрос на соответствующие услуги подскочил в регионе в 15 раз, а со складов практически полностью скуплено необходимое для этого газовое оборудование.