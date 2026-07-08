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АПУ встретил 12 тупиков за пределами ареала вблизи Земли Франца-Иосифа

С борта научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» сообщили, что это севернее обычного ареала этих птиц.

АРХАНГЕЛЬСК, 8 июля. /ТАСС/. Экспедиция Арктического плавучего университета (АПУ) встретила 12 атлантических тупиков в море при подходе к архипелагу Земля Франца-Иосифа. Это значительно севернее обычного ареала этих птиц, сообщили ТАСС с борта научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов».

«Мимо судна пролетели 12 тупиков. Птиц встретили на подходе к Земле Франца-Иосифа. Каким ветром стаю занесло в эти края — неизвестно. Их привычный ареал юго-западнее, более теплая Атлантика», — сказали с борта «Молчанова».

Тупик — небольшая птица семейства чистиковых, у него массивный, уплощенный с боков яркий клюв, окрашенный в красный, серый, желтый и оранжевый цвета. Верх тела тупика черный, низ — белый, ноги — оранжево-красные. Он обитает на севере Скандинавского полуострова, северном побережье Кольского полуострова, на Шпицбергене, в Гренландии, Исландии, на полуострове Лабрадор, Ньюфаундленде, Фарерских островах, на Новой Земле.

Об экспедиции.

20-й рейс научно-образовательной экспедиции «Арктический плавучий университет» проходит 1 июля — 22 июля 2026 года на научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов». Организаторы экспедиции: Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова и Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Севгидромет). Официальные спонсоры и партнеры проекта: Министерство науки и высшего образования РФ, Русское географическое общество, генеральный спонсор Банк ВТБ, ПАО «ГМК “Норильский никель”, Координационный центр “Плавучий Университет” на базе МФТИ.