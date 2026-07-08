АПУ встретил 12 тупиков за пределами ареала вблизи Земли Франца-Иосифа

Тупик — небольшая птица семейства чистиковых, у него массивный, уплощенный с боков яркий клюв, окрашенный в красный, серый, желтый и оранжевый цвета. Верх тела тупика черный, низ — белый, ноги — оранжево-красные. Он обитает на севере Скандинавского полуострова, северном побережье Кольского полуострова, на Шпицбергене, в Гренландии, Исландии, на полуострове Лабрадор, Ньюфаундленде, Фарерских островах, на Новой Земле.