В Аграрном колледже Владикавказа выпустили новых технологов

«Это важный шаг для нашего региона и для всей агропромышленной отрасли. Мы готовим специалистов, которые будут способны не только работать на современном оборудовании, но и внедрять новые технологии в производство. Уверен, что полученные знания и навыки помогут нашим выпускникам стать настоящими профессионалами», — отметил временно исполняющий обязанности министра сельского хозяйства региона Алан Макиев.