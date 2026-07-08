В Аграрном колледже Владикавказа выпустили новых технологов

Первые учащиеся по новому направлению «Технология продуктов питания из растительного сырья» выпустились в Аграрном колледже Горского государственного аграрного университета во Владикавказе. Подготовка кадров для отрасли агропромышленного комплекса является одной из задач нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в Министерстве сельского хозяйства Северной Осетии.
«Это важный шаг для нашего региона и для всей агропромышленной отрасли. Мы готовим специалистов, которые будут способны не только работать на современном оборудовании, но и внедрять новые технологии в производство. Уверен, что полученные знания и навыки помогут нашим выпускникам стать настоящими профессионалами», — отметил временно исполняющий обязанности министра сельского хозяйства региона Алан Макиев.
В ближайшее время выпускники смогут выбрать продолжить обучение в университете или выйти на работу, чтобы набираться опыта на производстве.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.