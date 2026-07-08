Развитие проблем со зрением после COVID связали со сбоями в работе Т-клеток

Некоторые из этих биомаркеров, такие как белки ITGB6 и NFASC, уже связывались в прошлом с развитием хронических воспалений, провоцируемых коронавирусной инфекцией. Это указывает на то, что вызываемые ковидом сбои в работе Т-клеток ведут к образованию очагов воспалений в нервах глаз, что способствует развитию нарушений в остроте зрения. Последующее изучение белков из этого набора поможет понять, как восстановить зрение у тех пациентов, у которых эти симптомы не пропали и через несколько лет после ковида, подытожили ученые.