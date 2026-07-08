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Под Светлогорском девочка умерла, съев бабушкину таблетку

В Светлогорском районе девочка съела бабушкину таблетку и умерла.

Источник: Комсомольская правда

Под Светлогорском девочка умерла, съев бабушкину таблетку. Подробности БелТА озвучила начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Гомельской области Ольга Шевченко.

Трагедия произошла в начале июня 2026 года в Светлогорском районе. Как рассказала Шевченко, бабушка достала свои таблетки и пошла за водой:

— В это время девочка, которой не было года, достала из блистера таблетки, съела буквально одну.

Спасти ребенка не удалось.

А вот что случилось в Бресте, где девочка получила травмы и попала в больницу из-за телефона.

Ранее белорус попал в «красную зону» больницы и пропустил работу, а его уволили по статье.

Тем временем СК озвучил шокирующие факты убийства новорожденного в Жлобине: «Самостоятельно родила ребенка, лишила его жизни, тело нашли в пакете в мусорном контейнере».