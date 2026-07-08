Володин рассказал о новых миграционных законах

«И вы также знаете, что эти патенты, стоимость их, определяют регионы. Каждый регион сейчас самостоятельно определяет стоимость патента. Она разная, в Москве одна, в других регионах другая. Совокупно, в течение 2025 года, все регионы от патентов получили 172 миллиарда рублей», — отметил он.